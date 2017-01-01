Власти Крыма предложили сделать «Керченский металлургический завод» единственным поставщиком промышленных и магистральных стрелочных переводов для РЖД, КЖД и Росморпорта.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ
«С целью загрузки производственных мощностей предприятия, Минпромом Крыма инициирован вопрос перед Минпромторгом России о закреплении ОАО «РЖД» куратором ГУП РК «Керченский металлургический завод», отвечающим за загрузку предприятия, а также в определении крымского предприятия единственным поставщиком промышленных и магистральных стрелочных переводов для ОАО «РЖД», ФГУП «Крымская железная дорога» и ФГУП «Росморпорт»», - сообщил вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.
Напомним, керченский метзавод получит деньги на зарплату в сентябре, - Гоцанюк