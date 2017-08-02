В Керчь 2 августа на судостроительном заводе «Залив» был ошвартован первый понтон, предназначенный для обеспечения установки арок Крымского моста. Его длина составляет более 60 метров, ширина – 35 метров, высота – около 12 метров. В ближайшее время ожидается прибытие второго понтона.
Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта, - передает Керчь.ФМ
Как сообщалось ранее, в течение августа-сентября 2017 года на понтонах будет осуществлена транспортировка автодорожной и железнодорожной арок к опорам строящегося моста для последующей установки.
Системы управления движением судов Керчь и Кавказ ФГУП «Росморпорт» будут обеспечивать безопасное мореплавание в Керченском проливе в момент проведения морской операции в районе строительства моста.
Напомним, в Керчь привезли первую плавопору для перевозки арок Керченского моста.
Фото: пресс-служба