Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня приедет в Крым для проведения совещания о перспективах развития промышленности в регионе. Как сообщает Крыминформ, встреча пройдет на площадке феодосийского судостроительного завода «Море», - передает Керчь.ФМ

В мероприятии примут участие вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, а также полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. С крымской стороны будут глава республики Сергей Аксёнов, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и представители министерств, ведомств и профильных предприятий.