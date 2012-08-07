В Керчи 3 августа в «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» в очереди чуть не подрались люди, - передает Керчь.ФМ. Видео инцидента в социальной сети опубликовала одна из керчанок, которая приехала этим утром в центр получить талон.

«Сегодня 03.08.2017 года, встала утром рано и поехала занимать очередь, для получения талона. Людей было много, все встали рано и у многих было плохое настроение, но отличилась больше всех одна женщина. Она приехала с мужем и маленьким сыном (года 2, 3).

Время подходило к началу работы и люди начали двигаться к входу, эта женщина взяла своего ребёнка и начала им закрываться как щитом, она категорически не хотела никого пропускать, кричала матом и всех отталкивала от дверей. Ребёнок начал плакать и вместо того, чтобы его успокоить она поставила его на землю в толпу и перегородила им проход.

Одной девушке, которая пыталась пройти по своей очереди, она ударила в глаз, меня, когда я проходила, она схватила за платье и порвала его. Я многое могу понять, не выспалась, настроение плохое, но на людей кидаться, да ещё и с ребёнком на руках! Люди будьте добрее, мы же люди, а не звери (звери и те к водопою по очереди подходят)!», - написала керчанка в группе «Подслушано Керчь»