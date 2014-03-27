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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи на Пролетарской штрафуют стихийщиков

В Керчи 3 августа специалисты отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля провели рейд по инспектированию Правил благоустройства улице Пролетарская. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ В ходе проведенного рейда выявили факты размещения реализация товара на тротуаре по ул. Пролетарской. По факту данного административного правонарушения составили протокол по ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым». Напомним, в Керчи продолжают штрафовать стихийщиков Фото: пресс-служба

Служба новостей Керчь.ФМ

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