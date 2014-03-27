В Керчи 3 августа специалисты отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля провели рейд по инспектированию Правил благоустройства улице Пролетарская.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
В ходе проведенного рейда выявили факты размещения реализация товара на тротуаре по ул. Пролетарской.
По факту данного административного правонарушения составили протокол по ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».
Напомним, в Керчи продолжают штрафовать стихийщиков
Фото: пресс-служба
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