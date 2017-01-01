В Керчи прокурата города проверила соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции в отношении главного врача ГАУЗ РК "Керченской стоматологической поликлиники".

Об этом Керчь.ФМ сообщили в прокуратуре города.

Оказалось, что главный врач керченской стоматологической поликлиники при заполнении справки о доходах предоставил недостоверные сведения. Кроме того, он не предпринял меры по недопущению предоставлению конфликта интересов.

По закону это дает основание для утраты доверия к главврачу со стороны работодателя.

В результате прокуратора города по согласованию с прокуратурой Республики и Министерства здравоохранения Крыма внесла представление об устранении нарушения требований действующего законодательства.

Так, сегодня, 4 августа, главврача уволили с указанной должности по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.