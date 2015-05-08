ОАО «Российские железные дороги» обеспечило Керченский металлургический завод заказом по производству стрелочного оборудования. Об этом РИА Крым заявил заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович, - передает Керчь.ФМ.

«Керченский металлургический завод является хорошим примером начала кооперации с нашими крупными компаниями в гражданской промышленности. Речь идет о появлении первого заказа от компании «Российские железные дороги» на производство стрелочного оборудования. Это не единственное предприятие в России, которое занимается производством стрелочного оборудования. Но РЖД приняло стратегическое решение часть заказов на постоянной основе размещать именно здесь», – рассказал вице-премьер.

Он заверил, что в ближайшее время другие российские предприятия будут размещать большое количество заказов на предприятиях Крыма на долгосрочной основе.

Дворкович также добавил, что Минпром России поддержал проект по созданию Инженерингового центра изделий микро- и наноэлектроники на базе Севастопольского государственного университета. Объем поддержки по данному проекту уже составил 100 миллионов рублей.

Напомним, керченский метзавод получит деньги на зарплату в сентябре, - Гоцанюк. Керченский метзавод хотят сделать единственным поставщиком стрелок для ж/д дорог