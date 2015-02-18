В Керчи в некоторых районах города временно отключат электроэнергию. Об этом сообщает Крымэнерго, - передает Керчь.ФМ.

«Так, для производства работ по реконструкции ПС 110 кВ Керченская, вводится ремонт с 6.00 часов 10 августа до 01.00 часу 11 августа МВ 110 Эмаль правая одновременно с 00.00 до 01.00 часов 11 августа выводится ремонт МВ 110 кВ Эмаль левая на ПС Керченская», - говорится в сообщении.

В связи с этим с 00.00 до 01.00 часов 11 августа не будет электроэнергии у потребителей ПС Керченская, Стекло, Центральная, Вторчермет, Целимберная.