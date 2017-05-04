В Керчи во дворе по улице Ворошилова, 37 после написания статьи «Керчане считают, что новые детские площадки опасны для детей» появились рабочие, которые сегодня, 4 августа, наконец-то начали доделывать детскую площадку.

Об этом Керчь.ФМ сообщили жители.

«Сегодня, 04.08.17 в 9:30 на новой детской площадке на Ворошилова 47 появились строители, которые начали доделывать детскую площадку, тут же жильцы близлежащих домов начали им показывать недостатки, на что строители сказали, что во всех недостатках виноваты сами жильцы!!! Тем, что допустили своих детей на площадку, мол цементу надо два дня, чтобы схватится, мол, они ленту красную привязали, но эту ленту никто не видел. Далее, вопрос коснулся забора, ведь вокруг, любого объекта строительства ставят забор из профнастила, во избежание посторонних лиц, на что строители сказали, что как им сказали делать, так они и делают», - рассказали керчане.