Почти 100% организаций Керчи и Ленинского района, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, предоставляют отчетность в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России по Крыму, - передает Керчь.ФМ

Предоставление налоговой отчетности в электронной форме по ТКС имеет ряд преимуществ:

1. экономия временных затрат (отсутствует необходимость посещать налоговые органы, так как отчетность в любое время суток может быть отправлена из офиса налогоплательщика);

2. не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;

3. сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);

4. оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении форм налоговой и (или) бухгалтерской отчетности или введении новых форм отчетности до срока представления отчетности налогоплательщик получает возможность обновить версии форматов в электронном виде);

5. защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от просмотра и корректировки третьими лицами;

6. возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акта сверки расчетов, актуальные разъяснения ФНС России по налоговому законодательству, а также направления запроса информационного характера в налоговые органы.

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