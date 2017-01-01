В субботу, 5 августа, моряки — граждане Индии с сухогруза «Anda», затонувшего возле Севастополя, покинут Крым. Граждане Сирии до сих пор ждут необходимые документы. Об этом РИА Новости сообщили представительстве МИД РФ в Симферополе, - передает Керчь.ФМ.

«Завтра трое граждан Индии с сухогруза покидают полуостров, чтобы в дальнейшем добраться на родину. Для них уже готовы визы. Граждане Сирии по-прежнему ждут документы. МИД ждет информацию от посольства их страны», — сказали в представительстве.

Напомним, сухогруз Anda под флагом Того с девятью членами экипажа потерпел крушение в нейтральных водах Чёрного моря 29 июля в 6.40. Судно вышло в море из Керчи, несмотря на штормовое предупреждение. На месте крушения сухогруза в спасательной операции задействовали корабли и самолет ЧФ. Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз «Anda» затонул. Следком возбудил уголовное дело. Поиски последнего члена экипажа затонувшего у берегов Крыма судна приостановили до утра 30 июля. НТВ сообщило, что девятого моряка с сухогруза «Anda» спасли, но это оказалось ложной информацией. Поиски возобновили утром 30 и 31 июля.