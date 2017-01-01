Наценка на жизненно важные лекарственные средства в аптеках Крыма в ближайшее время не будет повышаться. Об этом РИА Крым заявил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач, - передает Керчь.ФМ

«Цены на жизненно важные лекарственные препараты контролируются и Минздравом РФ, и Росздравнадзором. Также мы подписали меморандум с Росздравнадзором по контролю цен в наших аптеках на жизненно важные лекарства. Эта наценка контролируется со всех сторон, поэтому повышения цен на жизненно важные лекарства не будет и наценка увеличиваться не будет», – заверил замминистра.

По данным Росздравнадзора, в минувшем году рост цен на жизненно важные лекарства составил 1,5%. Розничные цены на медикаменты, не включенные в перечень жизненно важных препаратов, за тот же период повысились на 7,4%.

Напомним, больница Керчи не платила поставщику за лекарства и оборудование