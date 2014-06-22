Энергетики Крыма вводили графики временного отключения электроснабжения из-за превышения нагрузки на одной из линий электропередачи (ЛЭП), однако энергоснабжение потребителей было восстановлено оперативно, в течение 40 минут. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ, - передает Керчь.ФМ.

Как сказано в сообщении, 6 августа в 10.33 мск диспетчерское управление дало команду на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт. Причиной стало превышение допустимой токовой нагрузки на высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Симферопольская–Ялта" компании "Крымэнерго". В 10.37 были введены графики отключения в объеме 8 МВт, затронувшие подстанции 110 кВ "Ялта", "Артек", "Гурзуф", "Массандра".

"В 10.45 части потребителей, ранее отключенных по графикам временного отключения подали напряжение (в объеме 6 МВт). В 11.00 после аварийного ремонта включена в работу высоковольтная линия 110 кВ "Гаспра–Алупка". В 11.10 всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении.

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