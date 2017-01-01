Керчане начали сообщать редакции Керчь.ФМ о том, что в субботу не смогли попасть на смотровую площадку стройки Керченского моста, которая находится в районе Цементной Слободки. Люди отмечали, что там перерыли дорогу.

Сегодня, 6 августа, журналист Керчь.ФМ отправился на место. Как оказалось, вчера, действительно были трудности проезда. Рабочие сделали насыпь земли для будущих автоподходов на старую асфальтированную дорогу. А после выровняли объезд, по которому спокойно может проехать легковой автомобиль.