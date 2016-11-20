«Севастопольский морской завод» (филиал Центра судоремонта «Звездочка», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил строительство плавучей системы для перевозки и монтажа арок Крымского моста, которая состоит из двух плавопор. Об этом журналистам сообщил директор завода Игорь Дрей, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Этот заказ был очень важен не только для завода, но и для города. Это серьезное доверие Родины, которая доверила заводу именно строительство (после развала Советского Союза предприятие специализировалось на судоремонте)», – подчеркнул он.

По его словам, для «Севморзавода» это была сложная задача. Во-первых, предприятие давно не занималось подобными заказами, во-вторых, плавсистема должна выдержать огромную нагрузку – 6 тыс тонн, в-третьих, строительство велось на воде.

«Это уникальная система и сама работа», – заключил Дрей.

Первая плавопора производства «Севморзавода» была доставлена в Керчь 30 июля. Вторая – должна отправиться к месту строительства моста в ближайшее время. Монтаж арок Крымского моста должен начаться в августе-сентябре 2017 года.

Напомним, в Керчь привезли первую плавопору для перевозки арок Керченского моста. В Керчи начали подготовку железнодорожной арки Крымского моста к погрузке на плавсистему

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