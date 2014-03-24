В Керчи в домах, которые находятся на Цементной слободке, и которые скоро должны снести еще живут несколько семей. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.

Керчане отметили, что в домах живут около 6 семей. Когда журналист Керчь.ФМ проезжал на место, в окнах действительно были жильцы. Также в соседних квартирах уже стоят голые стены, сняты даже рамы с окон.

Напомним, вчера дорогу в этом районе перерыли, но после сделали объездную. Дачи для строительства автоподходов уже сносят.