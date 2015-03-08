В Керчь 15 августа прибудут участники международного комбинированного пробега, посвященного 90-летию со дня основания ДОСААФ России. Девиз пробега – «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В связи с этим, в этот день в городе пройдет ряд мероприятий:

18.00 ч. торжественная встреча участников пробега в сквере Славы, возложение цветов, митинг.

19.00 ч. на площади Ленина состоится торжественная передача иконы Покрова Божьей Матери представителям Керченской епархии, крестный ход до храма Иоанна Предтечи.

На большом экране состоится демонстрация фильма о ДОСААФ, после чего юнармейцы под руководством

Керченского отделения «Союза десантников Крыма» осуществят показательные выступления, имитирующие бой с противником.

Во время всего мероприятия на площади будет экспонироваться техника Керченского отделения ДОСААФ

Напомним, недавно в Керчь приехал автопробег Башкортостана.

Фото: архив