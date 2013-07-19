Энергетики сняли ограничения на электроснабжение потребителей, введенные в воскресенье вечером в Крыму из-за перегрузок сети. Об этом сообщили в ТАСС в Минэнерго РФ, - передает Керчь.ФМ

«В 21:04 (мск) были введены графики временного отключения в объеме 32 МВт (по ГУП РК «Крымэнерго» - 24 МВт, по ООО «Севастопольэнерго» - 8 МВт). В 22:00 мск всем потребителям, отключенным по графикам временного отключения, подано напряжение», - говорится в сообщении.

Число потребителей, попавших под ограничения, не уточняется.

Энергетики дважды за воскресенье, в утреннее и вечернее время, вводили графики временного отключения электроснабжения в Крыму из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Причиной вечернего введения ограничений стало превышение допустимого «перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань-1" в связи с отсутствием резервов на загрузку станций в Крымской энергосистеме при прохождении вечернего максимума нагрузок».