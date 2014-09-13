Экстремально жаркая погода продержится в Крыму до конца недели: в среду дневная температура воздуха снизится с 39 до 35-38 градусов, а в воскресенье упадет ещё на 5-6 градусов. Об этом Крыминформу сообщила начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая, - передает Керчь.ФМ

По её словам, сейчас температура воздуха на полуострове достигла почти 40 градусов.

«Жара на полуострове, как сейчас, с температурой 39,9 градуса даже на территории Северного Крыма, продержится три дня – до среды. После среды будет незначительное снижение температуры, на два-три градуса, то есть всё равно будет жарко, 35-38 градусов тепла. А основное ослабление жары произойдет в воскресенье, температура воздуха понизится на 5-6 градусов, таким образом существенное ослабление жары будет на следующей неделе», – сообщила она.

По данным синоптиков, сегодня в Крыму ожидается экстремально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более. Температура воздуха днем составит 33-38, местами 40 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 7-12, днем местами до 15 метров в секунду. Температура морской воды в Черном море 21-25 градусов выше нуля, в Керченском проливе и Азовском море – 26 градусов тепла.

Однако, главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 8-9 августа в Крыму сохранится сильная жара, максимальная температура воздуха 38-40°C