В прошедшие выходные в связи с высокой температурой воздуха наблюдались перебои в энергоснабжении в Бахчисарайском, Джанкойском, Черноморском, Ленинском, Кировском и Сакском районах, населенных пунктах Ялты, в городах Евпатория, Судак, Саки, Феодосия, Симферополь. Об этом сообщают в ГУП РК «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ.
В связи с этим в «Крымэнерго» призывают жителей и гостей полуострова рационально использовать электроэнергию и сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 20:30 до 22:00 с целью уменьшения количества аварийных отключений. Также в эти часы всех собственников автономных резервных источников энергоснабжения по команде диспетчера ГУП РК «Крымэнерго» призывают включать их в работу.
По информации «Крымэнерго», 6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления – 1192 МВт.
Круглосуточно работает штаб электросетевого комплекса предприятия, организованы дополнительные бригады. В целом за аномально жаркие выходные 5-6 августа к устранению последствий аварий в дневное и ночное время привлекалось 53 бригады ГУП РК «Крымэнерго» в составе 173 человек и 62 единиц техники.