В прошедшие выходные в связи с высокой температурой воздуха наблюдались перебои в энергоснабжении в Бахчисарайском, Джанкойском, Черноморском, Ленинском, Кировском и Сакском районах, населенных пунктах Ялты, в городах Евпатория, Судак, Саки, Феодосия, Симферополь. Об этом сообщают в ГУП РК «Крымэнерго», - передает Керчь.ФМ.

В связи с этим в «Крымэнерго» призывают жителей и гостей полуострова рационально использовать электроэнергию и сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 20:30 до 22:00 с целью уменьшения количества аварийных отключений. Также в эти часы всех собственников автономных резервных источников энергоснабжения по команде диспетчера ГУП РК «Крымэнерго» призывают включать их в работу.

«С начала августа 2017 г. на территории Крымского полуострова наблюдается резкое повышение температуры окружающего воздуха до 35-40 градусов (в степных районах на солнце зафиксирована температура более 50 градусов). В связи с этим резко возрос уровень потребления электрической энергии. На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым», — говорится в сообщении предприятия.

По информации «Крымэнерго», 6 августа 2017 года в крымской энергосистеме достигнут новый исторический максимум летнего потребления – 1192 МВт.

«Высокая температура воздуха и резкое увеличение нагрузок с превышением номинальных режимов работы приводит к отказам в работе энергетического оборудования и кабельно-воздушных линий (перегорание предохранителей, шлейфов воздушных линий, автоматических выключателей, щитов, шинных сборок и даже трансформаторов)», — уточнили на предприятии. ГУП РК «Крымэнерго» переведено в режим повышенной готовности.

Круглосуточно работает штаб электросетевого комплекса предприятия, организованы дополнительные бригады. В целом за аномально жаркие выходные 5-6 августа к устранению последствий аварий в дневное и ночное время привлекалось 53 бригады ГУП РК «Крымэнерго» в составе 173 человек и 62 единиц техники.