В Керчи 9 августа состоялась внеочередная 75-я сессия горсовета. В начале заседания депутаты с Днем рождения дочери поздравили депутата Артема Мирохина. Об этом сообщает журналист Керчь.ФМ с места событий.

Одним из главных вопросов, который приняли депутаты, было решение «О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в федеральную собственность» несколько земельных участков, которые расположены в районе трассы «Таврида».

Напомним, в этот список вошли участки на острове «Тузла» и железной дороги.