В Керчи с 9 по 31 августа вводится запрет на проезд и проход к территории строительства автоподходов к Керченскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Как пишет ведомство, это связано с работами по разминированию территории будущих автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

«Для обеспечения безопасности на данный период вводится запрет на проезд транспортных средств и проход жителей и гостей города к Смотровой площадке, Верхней и Нижней Цементной Слободке, а также Крепости «Керчь»», - пишет пресс-служба.

Напомним, капитан порта Керчь запретил проход судов в районе Керченского моста 9 августа. Также отметим, что в домах, которые снесут для строительства автоподходов к Керченскому мосту, еще живут люди