В редакцию Керчь.ФМ обратилась постоянная читательница, которая рассказала, что с июня горожане начали получать счета для оплаты взносов в фонд капитального ремонта с начислением пени. Так, за задержку оплаты капремонта на 13 дней керчанке насчитали 2 руб 32 копейки при оплате в месяц 287, 06 руб. Но оказалось, что оплатить эту пеню не так и просто.

«В прошлом месяце мне прислали задолженность за июнь. Я положила на их счет 500 рублей. Приходит мне сегодня извещение, в котором написано, что переплату они перенесли на этот счет и в результате я должна заплатить 83 рубля. Но пеня при этом осталась.

Я позвонила в ЕИРЦ где мне сказали, что пеню нужно оплачивать отдельным чеком на этот же счет, иначе на эту пеню будет начислена еще пеня. Даже если я опять переплачу, они не снимут с этих денег оплату пени. Слов нет», - написала керчанка.