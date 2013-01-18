Власти Краснодарского региона вводят графики временных ограничения потребления мощности в объеме до 110 МВт в период с 20-00 до 23-00, чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся в Крыму и Краснодарском крае экстремальной жары, приводящей к аномальному росту электропотребления.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, - передает Керчь.ФМ

Как пояснили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ, данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым.

Отключение потребителей, входящих в График временного ограничения потребления, осуществлено на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края.

«Отключения электроэнергии носят точечный характер на территориях указанных муниципальных образований и постоянно находятся на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, ПАО Кубаньэнерго и Региональном Диспетчерском управлении – Кубанском РДУ», - пишет пресс-служба.

Напомним, график веерного отключения электроэнергии в Керчи на август