Причина нехватки бензина в Республике Крым – ограничения ОАО РЖД и непогода в районе Керченской паромной переправы. Об этом сообщает «Коммерсант», - передает Керчь.ФМ.

Ограничения введены в связи с большим количеством грузов, застрявших на переправе, отмечает издание. Кроме того, нефтепродукты не вошли в список первоочередных грузов РЖД, из-за чего в августе приостановили проход цистерн с топливом.

«В связи со сверхнормативным наличием груза для перевалки через паромную переправу, отставленными от движения поездами, в целях исключения непроизводительного простоя вагонов запретить провозку всех грузов, кроме продовольственных, топлива для реактивных двигателей, нефти и нефтепродуктов, предназначенных для нужд предприятий Крыма с 4 августа 2017 года», — передает издание текст телеграммы РЖД.

В тоже время, руководство крымских сетей АЗС успокаивает: проблема уже решена.

«В порту «Кавказ» скопилось много вагонов, и ОАО РЖД выпустило конвенцию, по которой не пропускали цистерны с топливом. Сейчас пробка эта рассосется, и в течение трех-четырех дней проблема будет решена», — сказал совладелец сети заправок Сергей Бейм.

В тоже время гендиректор «Нова-групп», бывший министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин, сообщил, что 7 августа в районе Керченской паромной переправы, со стороны порта «Кавказ» скопилось 1 тыс 800 вагонов. По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что нефтетрейдеры не учли объемы продаж и заранее не организовали доставку топлива автотранспортом.

«В Крыму отсутствуют АЗС известных российских брендов. Поэтому туристы, которые у себя дома заправляются Аи-92, приезжая летом на отдых, заправляют на незнакомых для них заправках бензином, который подороже — 95-м», — пояснил Анатолий Цуркин.

По его словам, в ближайшее время крымские грузоперевозчики объединяться в ассоциацию, для того, чтобы решать подобные проблемы сообща.