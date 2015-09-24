Причина нехватки бензина в Республике Крым – ограничения ОАО РЖД и непогода в районе Керченской паромной переправы. Об этом сообщает «Коммерсант», - передает Керчь.ФМ.
Ограничения введены в связи с большим количеством грузов, застрявших на переправе, отмечает издание. Кроме того, нефтепродукты не вошли в список первоочередных грузов РЖД, из-за чего в августе приостановили проход цистерн с топливом.
В тоже время, руководство крымских сетей АЗС успокаивает: проблема уже решена.
В тоже время гендиректор «Нова-групп», бывший министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин, сообщил, что 7 августа в районе Керченской паромной переправы, со стороны порта «Кавказ» скопилось 1 тыс 800 вагонов. По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за того, что нефтетрейдеры не учли объемы продаж и заранее не организовали доставку топлива автотранспортом.
По его словам, в ближайшее время крымские грузоперевозчики объединяться в ассоциацию, для того, чтобы решать подобные проблемы сообща.
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