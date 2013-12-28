Глава муниципального образования Николай Гусаков посетил дома, где живут переселенцы с Цементной Слободки. Керчане пожаловались на ремонт придомовой территории и на то, что жильцы еще не получили документы на свои новые квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Правоустанавливающий документ, который даст возможность гражданам зарегистрировать право собственности, уже прошел все необходимые согласования. В настоящее время осуществляется техническая работа по подготовке документов для всех переселенцев», - сообщил Николай Гусаков.

Напомним, в Керчи так и не отремонтировали отмостку на доме для переселенцев