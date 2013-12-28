В Крыму в период аномальной жары резко возрос уровень потребления электрической энергии. На сегодняшний день объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым».

Об этом сообщает пресс-служба Крымэнерго, - передает Керчь.ФМ

«При дальнейшем увеличении объемов потребления по команде диспетчера Черноморского РДУ возможно введение графиков временного ограничения потребления электрической энергии (ГВО) на соответствующие величины», - пишет ведомство.

Прогнозируемое на 9 августа время ограничения – от 20:00 до 22:00 в объеме порядка 5-10% от потребления районов электрических сетей.

Ожидаемый срок ограничения – 1 час.

В связи с этим, ГУП РК «Крымэнерго» просит керчан рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.

Как пишет пресс-служба Минэнерго, 7 августа потребление электрической мощности в Крыму превысило исторический максимум нагрузок. В первую очередь, это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона.

Напомним, керчане сообщают об отсутствии электричества в разных частях города.