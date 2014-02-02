Автозаправочные станции в Республике Крым на сегодняшний день полностью обеспечены необходимым количеством топлива. Об этом РИА Крым сообщили в министерстве топлива и энергетики Республики Крым, - передает Керчь.ФМ

Ранее появились сообщения о том, что на крымских автозаправках наблюдается дефицит бензина. Причинами нехватки бензина в Республике Крым стали ограничения ОАО РЖД и непогода в районе Керченской паромной переправы.

В Минтопэнерго Крыма подтвердили, что в начале августа в связи с резким увеличением спроса и ограничениями на доставку грузов через Керченскую паромную переправу из-за неблагоприятной погоды на некоторых крымских АЗС отпуск бензина АИ-95 временно осуществлялся только по безналичному расчету.

При этом в профильном министерстве заверили, что на сегодняшний день проблема полностью решена.

«С 7 августа 2017 года данные ограничения сняты полностью, на АЗС Республики Крым светлые нефтепродукты имеются в необходимом количестве. Кроме того, в пути находятся более 400 вагонов с нефтепродуктами, что позволит обеспечить 33-суточный запас топлива», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также заверили, что Минтопэнерго Крыма совместно с Минэнерго России и РЖД стараются ускорить продвижение и поставку в Крым отгруженных в адрес крымских заказчиков светлых нефтепродуктов.