В Керчи 10 августа, в 7 утра, произошел пожар в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Горького. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия приехали 2 отделения 15-ой пожарно-спасательной части и 1 отделение 17-ой пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым.

По прибытию на место происшествия, крымские спасатели приступили к тушению огня, одновременно с этим специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку помещений, в результате чего стало известно, что пострадавших на пожаре нет.

Однако вместе с этим из задымленного здания эвакуировали 7 человек жильцов соседних квартир. Среди них один ребенок.

«Благодаря оперативным действиям крымских огнеборцев огонь удалось вовремя остановить на площади 20 кв. м. и не допустить его распространения на соседние квартиры. Пожар был полностью ликвидирован в 09.15 час. Жертв и пострадавших нет», - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Фото: интернет