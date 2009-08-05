ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в сентябре в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Об этом сообщает прес-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ.

«Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», - подчеркнули в Крымэнерго.

Дата Адрес 05-08.09.17 ул. Чайкиной, 3-27; ул. Коммунаров, 64-82 (чет), 89-131 (нечет); ул. Парахина, 55-73 (нечет), 120; пер. 4-й Парахина, 2-12; ул. Высотная, 1; ул. Пожарского, 1-13 (нечет), 6-78 (чет); ул. Рязанова, 17-38; пер. Спартака, 9-17 (нечет), 30, 32 06.09.17 Вокзальное шоссе, 61а,61б; ул. Комарова, 140 07.09.17 ул. Марата, 13-18, 20 08.09.17 ул. Марата, 5, 7 11-14.09.17 ул. Шевякова, 162а 12.09.17 ул. Ворошилова, 45, 47; Индустриальное шоссе, 1а, 3, 5 13.09.17 ул. Марата, 6-12 14.09.17 ул. Кирова, 43-55 (нечет); пер. 1-й Портовый, 3-8; ул. Фурманова, 4, 4а, 6а; ул. Горького, 2, 3 15.09.2017 шоссе Героев Сталинграда, 12а, 25 18-20.09.17 ул. Марата, 18, 19, 20; ул. Рыбаков, 1, 2; ул. Плеханова, 5 19.09.17 ул. Буденного, 20, 26-32 (чет), 29 21.09.17 ул. Свердлова, 19, 21 21-22.09.17 пер. Павлова, 3-6; пер. Егорова, 4-8 (чет); ул. Крайняя, 6, 8; пер. Левищева, 25; ул. Провалова, 1-5 (нечет), 7-36; ул. Свободы, 3-7 (нечет); ул. Ватутина,1-16, 2а, 18 25-29.09.17 пер. Майкопский, 1, 3-10, 12-18 (чет); ул. Тенистая, 7-29 (нечет),12-38 (чет); ул. Севастопольская, 7, 12-48 (чет), 23-65 (нечет); ул. Героев, 26-76 (чет), 45-113 (нечет), 100; ул. Шумского, 3, 4, 9, 14, 15-21(нечет), 31; пер. Балаклавский, 1-32, 34, 36; ул. Толстого, 88-128 (чет), 141-169 (нечет); пер. Линейный, 2-8, 10-18 (чет); пер. Цветочный, 1-6, 11-25 (нечет), 18-32 (чет); пер. Славянский, 7; ул. Гастелло, 3, 4, 6, 9, 15, 16; пер. Аршинцева, 8; пер. Энергетиков, 1, 6, 7, 8 26.09.17 Индустриальное шоссе, 21-27 (нечет)

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика. Справки по телефону: (36561) 4-18-83.

Напомним график веерного отключения электроэнергии в Керчи на август