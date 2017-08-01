В Керчи подвели итоги конкурса-смотра на лучшее благоустройство территорий дворов многоквартирных домов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ.

По итогам осмотра заявленных объектов рабочей группой и баллов, которые ее члены выставили заявителям, был определен победитель - жители дома № 14 по улице Марата.

«На этой придомовой территории, действительно, жильцами ведется большая работа по благоустройству. Клумбы, лавочки, декоративные фигурки, сделанные из подручных материалов, чистота и ухоженность элементов - все это достойно высокой оценки труда дружного коллектива жителей этого дома. Поздравляю!», - подчеркнули Бороздин.

Он также сообщил, что со следующей недели в их дворе приступят к установке детской площадки - главного приза конкурса.

«Думаю, конкурс станет ежегодным. Надеюсь, керчане будут активно принимать в нем участие. Считаю, что все десять дворов-участников конкурса должны войти в программу по благоустройству "Формирование современной городской среды" на 2018 год», - заключил он.

Фото: соцсети