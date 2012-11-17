Строители Крымского моста подарили жителям Керчи скамейку с официальным логотипом проекта. Сотрудники мостоотрядов установили ее на участке, предложенном руководством города, – на горе Митридат. Это наиболее высокая точка в Керчи с обзорным видом на строящийся мост в Крым.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ.

«Место выбирали с общественностью города. Обзорная площадка на горе Митридат - очень популярное место в городе не только среди туристов, но и местных жителей», - рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Скамейка выполнена в форме букв, составляющих слова «Крымский мост». Спинка напоминает одну из судоходных арок моста. Сооружение из металла имеет длину 5 метров, весит полтонны и стоит на бетонном основании. Скамейка покрыта краской синего цвета и его оттенков: в стилистике проекта моста.

«Стройплощадка Крымского моста стала популярной туристической достопримечательностью. Мы видим, как много людей приезжают посмотреть на стройку и со стороны Тамани, и со стороны Керчи. Знаем, что есть настоящие фанаты проекта, которые буквально дежурят на смотровых площадках по нескольку часов подряд и наблюдают за длительными технологическими операциями. Теперь для этого есть удобные скамейки с тематическим оформлением», - рассказал заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

В мае 2017 года скамейка с названием моста была установлена на таманском берегу в районе памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера».