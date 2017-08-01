Новый глава Погранслужбы Украины Петр Цигикал планирует увеличить количество постов на границе страны и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ

«Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала».

Цигикал отметил, что сегодня расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров — это усложняет работу по охране границы.

По его словам, основное внимание ведомство уделяет трем участкам: общая граница с Россией, Белоруссией и приднестровский участок.

Напомним, в Украину с начала года не впустили более трех тысяч граждан России

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