Продовольственная инфляция в России может повыситься из-за возможного снижения урожая отдельных видов овощей и фруктов. Об этом предупреждает Центробанк, - передает Керчь.ФМ. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий, отмечает регулятор.

«В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий», — сказано в сообщении регулятора.

Вместе с тем масштаб сезонного снижения цен превзошел ожидания ЦБ. Годовой прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 6,9% после 11,6% в июне. Инфляция на непродовольственном рынке опустилась до 3,7%, стоимость услуг росла на 4,1%.

Отметим, что в среду Минэкономразвития сообщало, что цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов в ближайшие месяцы. По данным Росстата, инфляция в июле замедлилась до 3,9% по сравнению с июлем прошлого года.

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