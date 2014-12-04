Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило проект поправок в ряд законов, согласно которым внесенные в реестр Роскомнадзора распространители информации должны будут передавать спецслужбам личные данные пользователей.

Об этом пишет «Российская газета», - передает Керчь.ФМ.

В частности, силовикам станут известны IP-адрес, ФИО, адрес, номер телефона, паспортные данные и многое другое. Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

Напомним, в реестре организаторов распространения информации сейчас находятся такие соцсети, как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», а также многие популярные мессенджеры. В июне этого года в перечень добавили Telegram.