Цены на продукты питания начали снижаться в курортных городах Крыма, куда Федеральная антимонопольная служба России направляла специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба крымского правительства, пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ

«Цены на сельхозпродукцию в курортных городах Крыма значительно снизились», - говорится в сообщении правительства со ссылкой на вице-премьера региона Юрия Гоцанюка.

«Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа. В курортных городах картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры - от 30 рублей, арбузы - 10-20 рублей. А крымские персики можно взять от 40 рублей, виноград - от 120 рублей», - рассказал чиновник.

По его словам, снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным «за счет увеличения количества ярмарок», в том числе в выходные дни.

«Это, в свою очередь, привело к росту перечня крымских сельхозтоваропроизводителей - крестьянско-фермерских хозяйств и лиц, ведущих приусадебное хозяйство, торгующих продукцией собственного производства. В результате между реализаторами сельхозпродукции установилась здоровая конкуренция, что обоснованно повлекло за собой снижение цен», - считают в правительстве Крыма.

Напомним, обзор средних цен в Керчи

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