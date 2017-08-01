В Крыму завершена уборка ранних зерновых. В Министерстве сельского хозяйства рапортуют о рекордно высоком урожае на полуострове, - передает Керчь.ФМ

«Валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн. Хозяйства полуострова завершили уборочную кампанию», — сообщили в пресс-службе минсельхозе РК. Средняя урожайность достигла 32 центнера с гектара.

Подобный урожай – самый большой за последние 8 лет, отмечают в минсельхозе РК.

В ведомстве советуют аграриям «проанализировать результаты и тщательно подготовиться к посевной кампании», чтобы использовать «правильные сорта».

«Так, например, семена ростовской селекции дают урожай пшеницы от 50 до 60 центнеров с гектара», — отметил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

Министр также подчеркнул, что развитие собственного семеноводства гарантирует продовольственную безопасность Крыма. Он призвал уделить особое внимание этому вопросу и напомнил, что в этом году работает программа по субсидированию приобретения семян на общую сумму 61 миллион 720 тысяч рублей.

По его данным, к 11 августа убрано 35% поздних зерновых. Общая площадь под ними в этом году — около 9,63 тыс. га.

В 2016 году в Крыму было собрано около 1,4 миллиона тонн.

Напомним, крымские аграрии собрали почти треть урожая ранних зерновых культур в начале июля