В Крыму завершена уборка ранних зерновых. В Министерстве сельского хозяйства рапортуют о рекордно высоком урожае на полуострове, - передает Керчь.ФМ
Подобный урожай – самый большой за последние 8 лет, отмечают в минсельхозе РК.
В ведомстве советуют аграриям «проанализировать результаты и тщательно подготовиться к посевной кампании», чтобы использовать «правильные сорта».
Министр также подчеркнул, что развитие собственного семеноводства гарантирует продовольственную безопасность Крыма. Он призвал уделить особое внимание этому вопросу и напомнил, что в этом году работает программа по субсидированию приобретения семян на общую сумму 61 миллион 720 тысяч рублей.
По его данным, к 11 августа убрано 35% поздних зерновых. Общая площадь под ними в этом году — около 9,63 тыс. га.
В 2016 году в Крыму было собрано около 1,4 миллиона тонн.
Напомним, крымские аграрии собрали почти треть урожая ранних зерновых культур в начале июля