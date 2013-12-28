В Керчи прошло рабочее совещание под председательством заместителя главы администрации Дилявера Мельгазиева по встрече автомобильного крестного хода «Большая Россия».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчь.ФМ

Как пишет ведомство, 26 августа в город прибудет главная святыня - икона Казанской Божьей Матери «Державный Покров». В городе ее встретят представители епархии, проведут службу.

Позже участники пробега посетят святые для всех керчан места, среди которых Аджимушкайские каменоломни, Эльтиген, гора Митридат.

Также на совещании рассмотрели вопрос проведения крымскотатарского народного праздника Курбан–байрам. Он пройдет 2 сентября на городской набережной, на зеленой зоне напротив колеса обозрения. В 15.00 стартуют праздничные мероприятия.

В программе празднования:

- торжественное открытие праздника;

- работа национальной кухни;

- выступление творческих коллективов;

- соревнования по борьбе крымскотатарской национальной борьбе куреш.

Фото: пресс-служба