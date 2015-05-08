В Крыму сотрудники МЧС в течение двух выходных дней 48 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, 11 августа утром, на пульт пожарной охраны поступила информация о том, что в с. Мысовое (Ленинский район), горит сухая трава и лесная подстилка.

К месту происшествия приехала ПЧ 120 пожарно-спасательное подразделение ГКУ РК «Пожарной охраны Республики Крым» г. Щелкино в составе 3-х человек и 1 ед. техники.

Общая площадь возгорания составляет - 7 Га. Стремительному распространению огня поспособствовала сухая и жаркая погода. Существовала угроза распространения огня на лес. В 18 часов огонь ликвидировали. Пострадавших нет.

Позже, вечером, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании сухой травы в с.Чистополье (Ленинский район).

Загорание охватило площадь около 5 Га.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям крымских пожарных огонь удалось остановить и не допустить его распространения. Возгорание было локализовано и ликвидировано. Пострадавших нет», - пишет пресс-служба.

Напомним, в Керчи на пожаре спасли три человека

Фото: пресс-служба