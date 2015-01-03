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Керчь приняла эстафету патриотического пробега, посвященную 90-летию ДОСААФ

Керчь приняла эстафету патриотического пробега, посвященную 90-летию ДОСААФ. Торжественная встреча и минута молчания прошли в Сквере Славы, - передает Керчь.ФМ. Акция стартовала во Владивостоке 5 июля. За полтора месяца автоколонна проехала через города Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Краснодарского края и многих других регионов. Поздравили с памятной датой военный комиссар Керчи Александр Королев и глава муниципального образования Николай Гусаков.

Служба новостей Керчь.ФМ

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