Керчь приняла эстафету патриотического пробега, посвященную 90-летию ДОСААФ. Торжественная встреча и минута молчания прошли в Сквере Славы, - передает Керчь.ФМ.
Акция стартовала во Владивостоке 5 июля. За полтора месяца автоколонна проехала через города Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Краснодарского края и многих других регионов.
Поздравили с памятной датой военный комиссар Керчи Александр Королев и глава муниципального образования Николай Гусаков.
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