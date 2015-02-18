В Керчи в результате конкурсных процедур определили организацию, которая займется разработкой стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, а также плана мероприятий по реализации этой стратегии.

Ей стала Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Глава администрации города Сергей Бороздин встретился с ее представителем – кандидатом экономических наук, сотрудником академии Владимиром Комаровым.

Как пишет ведомство, в ходе встречи Сергей Бороздин отметил, что эта программа очень важна для Керчи, так как у города довольно большие перспективы развития. Также он подчеркнул, что при разработке стратегии необходимо учесть самобытность города - Керчь является самым древним городом России, городом-героем, а также промышленные, логистические и рекреационные его составляющие.

«Мы относимся к этому проекту, как к плану развития города, по которому мы пошагово пойдем», - объяснил глава администрации.

Для взаимодействия и координации работы с разработчиками будет создана рабочая группа, в нее войдут активные граждане города и депутаты Керченского городского совета.

Как рассказал Владимир Комаров, процесс создания стратегии будет проходить в несколько этапов. Начнется работа с «глубинных интервью», изучения общественного мнения, далее будет разработан проект стратегии и представлен на согласование руководству города, а уже потом с документом ознакомится широкая общественность, пройдут обсуждения на публичных слушаниях.