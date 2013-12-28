Поликлиники Крыма получат 27 млн рублей для обеспечения комфортного пребывания пациентов. Об этом Крыминформу сообщила вице-премьер республики Алла Пашкунова на рабочей встрече с главой региона Сергеем Аксёновым, - передает Керчь.ФМ.

«У нас 48 поликлинических учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Минздравом издан приказ, мы дополнительно направляем туда 27 млн рублей на реализацию необходимых мер, касающихся в первую очередь комфортности пребывания в учреждениях», – сказала она.

При этом, по словам Пашкуновой, важно правильно организовать работу. Чтобы участковые врачи имели больше времени на приём пациентов, создаётся служба неотложной помощи. Кроме того, выделяются средства на приобретение дополнительного медицинского транспорта, чтобы медработники не тратили время на дорогу при посещении пациентов на дому.

«Мы говорим о том, что будем продлевать время приёма после обеда, чтобы те, кто не мог попасть с утра или занят на работе, мог попасть в послеобеденное время к участковому врачу либо к узкому специалисту. Однако есть проблема, связанная с транспортом в сельских районах, чтобы человек мог добраться в своё село и после 17.00, и 18.00», – уточнила вице-премьер и добавила, что министерству транспорта поручено изучить ситуацию. Аксёнов дал на это месяц.

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