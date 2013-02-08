Археологи при обследовании места строительства трассы «Таврида» в этом году нашли более 80 тысяч артефактов. Как передает Крыминформ, об этом журналистам рассказал директор Института археологии Крыма Вадим Майко, - передает Керчь.ФМ

«Это сейчас самый масштабный проект, который осуществляется на территории Крыма археологическими экспедициями. Найдено более 80 тысяч артефактов, обследовано около 60 памятников, которые были установлены в ходе разведок в прошлом году», – сказал он.

На месте строительства трассы «Таврида», кроме археологических находок, регулярно встречаются боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, в Крыму вдоль «Тавриды» снесут самовольно установленные памятники жертвам ДТП