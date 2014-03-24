На телефоны «горячих» линий крымских министерств невозможно дозвониться. Об этом Примечаниям на заседании Совета министров республики заявила вице-премьер правительства Лариса Опанасюк, - передает Керчь.ФМ

«Мы решили проверить, как работают горячие линии в комитетах и министерствах. Были такие, до кого мы не дозвонились. В министерство труда и социальной политики (там открыты две горячие линии) дозвониться не удалось. В министерство образования, минздрав, министерство транспорта в рабочее время не дозвониться, дозвонились лишь через несколько дней. Понятно, когда занято, занято — это много звонков, но эти вообще не отвечают», — возмутилась Опанасюк.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что «горячие» линии должны работать в соответствии с регламентом. Он поручил по выявленным фактам провести служебное расследование:

«Начнем с замечаний и выговоров и давайте принимать административные меры».

«Если вывешен регламент того, как работает горячая линия, он просто должен соблюдаться. Если там она не работает, то нужно вывешивать, что сюда не звонить. Зачем людям тратить время? Все, кто не дозвонился, говорят теперь, что сотрудник пил, курил или пасьянс раскладывал», — раскритиковал работу «горячих» линий Аксенов.