В Керчи сотрудники отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля администрации провели инспектирование улиц Орджоникидзе, Льва Толстого, Ульяновых, Нестерова, Победы, пер. Корабельный. Специалисты проверили, как здесь выполняются Правила благоустройства.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
В результате рейда вдоль проезжей части вышеуказанных улиц выявили кучи смета, срезанные ветки. Сотрудники управления установили, что ответственным за уборку данных территорий является муниципальное предприятие «КП Аршинцево».
В отношении должностного лица МУП МОГОК «КП Аршинцево» выписали предписание на устранение допущенных нарушений Правил благоустройства.
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.