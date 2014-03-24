В Керчи сотрудники управления муниципального контроля совместно со специалистом Роспотребнадзора участвовали в прокурорской проверке по улицу Дубинина, 20. Здесь комиссия проверила соблюдение общих правил содержания подвальных помещений.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе осмотра территории подвалов, находящихся под подъездами № 2 и № 3, выявлено: захламление, мусор, многочисленные предметы обихода, разбросанные беспорядочно. В подвальном помещении подъезда № 3 канализационные инженерные сети имеют протекания, заглушки, ревизия канализации в ненадлежащем состоянии.

Установлено, что по вышеуказанному адресу многоквартирный дом находится в управлении ООО «Рембытсервис».

В результате, материалы по выявленным нарушениям передали на рассмотрение помощнику прокурора Керчи.

Фото: пресс-служба