В Крыму сотрудники Крымского подразделения МЧС России провели шведскую эстафету. Спортивные состязания по легкой атлетике на первенство Главного управления МЧС России по Республике Крым приурочили к Году гражданской обороны.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

В рамках отборочного тура на шведскую эстафету среди сотрудников силовых структур Республики Крым за победу боролись 7 команд по 4 человека от каждого подразделения Республиканского главка: 6 пожарно-спасательных отрядов (ПСО) и Специализированный отряд.

По итогам соревнований по легкой атлетике (шведская эстафета) на первенство Главного управления МЧС России по Республике Крым 1 место в командном зачете заняла сборная команда 3 ПСО г. Керчь, 2 место – 1 ПСО г. Симферополь, третьей стала сборная Специализированного отряда г. Симферополь. Победители получили почетные грамоты, медали и кубки.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства уже не впервые соревнуются между собой в рамках шведской эстафеты, которая отличается нестандартными дистанциями: первая передача эстафетной палочки происходит на расстоянии 800 м от старта, вторая – 400 м и т.д. Свое название спортивное состязание получило по месту ее проведения: долгое время она проводилась на этапе Гран-При в Стокгольме (Швеция), где в ней принимали участие сильнейшие атлеты мира. Выигрывают команда и спортсмены, завершившие пробег за меньшее время».

Фото: пресс-служба