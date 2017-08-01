Строители завершили погружение свай на автодорожной части моста через Керченский пролив. Последнюю трубчатую сваю забили в грунт под опору № 256 – это участок в акватории между фарватером и керченским берегом.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

Фундаменты под автодорогу сформированы в общей сложности из более чем 3 тысяч свай.

«Свая диаметром 1420 мм, длиной почти 50 м и массой более 40 тонн погружена до проектного отказа. Это 16-я свая в свайном кусте фундамента 256-й опоры и последняя по всей автодорожной части Крымского моста», - сообщил Равиль Долгоаршинных, руководитель проекта мостоотряда.

Как пишет ведомство, в фундаментах опор автодорожного моста применены два типа свай.

Буронабивные – это скважины диаметром 1200 и 1500 мм и глубиной до 57 метров, заполненные арматурой и бетонной смесью. Такой тип свай использован на таманском берегу (первые 20 опор моста) и на опоре-устое № 287 ближе к керченскому берегу. Суммарно буронабивных свай в автодорожной части 475 штук.

По остальной трассе моста фундаменты опор созданы из стальных трубчатых свай диаметром 1420 мм и толщиной стенки 16, 20 и 40 мм. Таких свай по автодорожной части – более 2500 штук. Минимальная глубина погружения составила 23,5 метра (керченская сторона), максимальная – 89 метров (Тузлинская коса). Вес всех погруженных под автодорогу трубосвай – более 12,5 тысяч тонн, а суммарная длина – более 160 километров.

Первые трубосваи строители начали погружать на острове Тузла сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и разрешения на строительство в феврале 2016 года. В начале работы на одну сваю у мостовиков уходило до 25 дней. Но, отработав и полностью освоив технологию, строители вошли в ритм, предусмотренный проектом производства работ, - трубосвая за трое суток. Позже на погружение такой сваи уходило до 24 часов. А на некоторых участках мостовики забивают трубосваи по технологии без промежуточной сварки – 80-метровые, что занимает всего 3-5 часов.

Сваи погружаются как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создается железобетонный сердечник: в верхней секции трубы формируется армокаркас, заполняемый гидротехническим бетоном. На разных участках строительства высота таких сердечников зависит от глубин акватории и геологии грунта. С внешней стороны на участке соприкосновения с агрессивной средой на трубу наносится антикоррозийное покрытие.

На железнодорожной части моста работа над свайными фундаментами продолжается согласно графику. В опорах под железную дорогу применяются три типа свай: буронабивные и призматические (все выполнены), а также трубчатые (более 2800 штук, выполнено на 65 %).

Напомним, в Керченском проливе испытали плавучую систему для перевозки арок моста

Фото: пресс-служба