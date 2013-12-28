В Керчи с 15 по 20 августа сотрудники ГИБДД проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В рамках данного комплекса будут проведены оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями «Пешеход. Пешеходный переход», «Перекресток», «Нетрезвый водитель», «Юный пассажир».

Внимание инспекторов будет направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения допущенных как водителями транспортных средств, так и пешеходами. Также с целью выявления лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения инспекторы ДПС проведут массовую проверку транспорта.

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