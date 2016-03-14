С начала этого года налогоплательщики Керчи и Ленинского района уплатили в бюджет более 1 501,5 млн рублей страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ФНС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Из них на обязательное пенсионное страхование – 1 124,7 млн.руб. (74,9%), на обязательное медицинское страхование – 242,2 млн.руб. (16,1%), на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 134,6 млн.руб. (9%).

«По сравнению с фактическими поступлениями за 7 месяцев 2016 года обеспечен рост на 69,4 млн.руб., положительная динамика к уровню прошлого года отмечается по всем видам страховых взносов», - отмечает пресс-служба.